Borsa | Milano -1,3% con stacco cedole - pesano le banche

Milano , 20 maggio 2024 – Che l’East Market sia uno degli eventi più seguiti a Milano non è una novità: da anni il mercato vintage che si tiene in via Mecenate attira visitatori e turisti grazie all’enorme scelta di abbigliamento e pezzi unici che ...

La Borsa di Milano , con lo stacco della cedola di 21 big che pesano per l'1,42%, cede l'1% a 34.943 punti. Tra le società coinvolte le banche come Popolare di Sondrio (-1,43%), Mps (+0,27%), Bper (-0,03%), Intesa Sanpaolo (-0,12%). Sempre nel ...

Avvio in deciso rialzo per Mps in Borsa nel giorno delle stacco delle cedole di 21 big. Rocca Salibeni sale 2%. Buon passo anche per Saipem (+2,8%). Tra gli altri avanzano Unipol (2%) e Tenaris (+1,6%). Il Ftse Mib sui cui lo stacco dei dividendi ...