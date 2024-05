Bimbo di 7 anni annegato in piscina a Brescia | condannati genitori e bagnino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 20 maggio 2024) Si è concluso con tre condanne il processo per la morte del piccolo Ansh Sharma, ildi 7di origini indianeil 19 luglio 2020 nelladi Lamarmora a. Il tribunale ha condannato in primo grado il padre e la madre a 6 mesi di reclusione e ha inflitto a uno dei due bagnini in servizio quel giorno a 9 mesi. Le accuse erano di omicidio colposo e omesso controllo. Il giorno della tragedia, il lido estivo di via Rodi pullulava di famiglie. Il piccolo Ansh avrebbe compiuto ottoil giorno successivo. Era in compagnia della madre, del padre e del fratello di 11. A un certo punto si è allontanato dai familiari, che lo hanno perso di vista ed è accaduto il peggio. Secondo l’accusa, Ansh non era sorvegliato e si è spostato dalla ...