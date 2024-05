Chi è Linda Caridi - nel cast di ‘Sei fratelli’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) È da poco uscito al cinemadiretto da Simone Godano. Si tratta di un film corale con protagonisti, come suggerisce il titolo della pellicola, i fratelli Marco, Guido, Leo, Gaelle e Mattia – con madri diverse e lo stesso padre, Manfredi Alicante, che però si suicida. Alla sua morte improvvisa i fratelli scoprono di avere anche una sorella, Luisa. Trama I sei si riuniscono per la prima volta tutti insieme in una casa appartenuta a Manfredi a Bordeaux. Diventare una famiglia unita, però, non sarà così semplice, nonostante i buoni intenti iniziali. Neldic’è anche l’attrice Lidianei panni di un personaggio di nome Giorgia: quest’ultima è la moglie di Marco, interpretato da Riccardo Scamarcio. Altri interpreti della commedia di Godano sono ...