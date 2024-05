Rivoli - militanti della Lega aggrediti da un branco di sette compagni Un minorenne ferito La solidarietà di FdI

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un’aggressione vile e “sinistra”, molto sinistra. A, vicino Torino, padre e figlio, rispettivamente di 60 e 15 anni, stavano facendo volantinaggio in vista delle elezioni comunali insieme alla sorella dell’uomo, militante e candidata per il carroccio, quando sono statida un gruppo dipersone. L’aggressione ai danni dei dueè avvenuta alle 15 di ieri in via Di Nanni, nel piccolo paese piemontese.a colpi di bastone Ilè stato colpito con un bastone sull’occhio, mentre il padre alla schiena e a un gomito. Il Quotidiano Piemontese riferisce che i due feriti sono stati portati in ospedale e per il ragazzo è stato ...

Rivoli, latitante condannato per traffico internazionale di droga viene arrestato grazie alla denuncia di un furto d'auto - rivoli, latitante condannato per traffico internazionale di droga viene arrestato grazie alla denuncia di un furto d'auto - L'uomo, che era scappato dall'Italia dopo la condanna a 9 anni di prigione, era poi rientrato con una falsa identità. Gli investigatori della polizia di Torino sono però riusciti a ricostruire l'inter ...

SIMEST (GRUPPO CDP): INVESTIMENTO DA 6 MLN PER CRESCITA IN NORD AMERICA DI OBJECTWAY (1) - SIMEST (GRUPPO CDP): INVESTIMENTO DA 6 MLN PER CRESCITA IN NORD AMERICA DI OBJECTWAY (1) - Roma, 20 mag – SIMEST, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che supporta l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha investito €6 milioni di euro per supportare la crescita nel merc ...

IRAN, CORDOGLIO MATTARELLA PER MORTE RAISI - IRAN, CORDOGLIO MATTARELLA PER MORTE RAISI - Roma, 20 mag - “Esprimo il mio cordoglio per la morte del Presidente Ebrahim Raisi, del Ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian e di tutte le vittime della sciagura aerea che si è consumata nel ...