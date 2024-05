Europee | Tajani - ‘giovedì manifestazione a Rom - poi chiusura campagna il 6 a Napoli’

Europee: Tajani, 'giovedì manifestazione a Roma, poi chiusura campagna il 6 a Napoli' - Europee: tajani, 'giovedì manifestazione a Roma, poi chiusura campagna il 6 a Napoli' - Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Giovedì 23 a Roma, a viale Tiziano, presso il Palazzetto dello sport, ci sarà una grande manifestazione di Forza Italia, poi il 6 chiuderemo a Napoli la campagna ...

Arabia Saudita, il re Salman sta male: “Ha un’infezione polmonare”. Mbs rinvia il viaggio in Giappone - Arabia Saudita, il re Salman sta male: “Ha un’infezione polmonare”. Mbs rinvia il viaggio in Giappone - Sembrano essere gravi le condizioni del re dell’Arabia Saudita Salman che si sta sottoponendo a un programma di trattamento con antibiotici a causa di un’infezione polmonare. A darne notizia è la Cort ...

Morte Raisi, Tajani: “Una disgrazia, no ipotesi attentato” - Morte Raisi, tajani: “Una disgrazia, no ipotesi attentato” - (Adnkronos) – "Esprimiamo le nostre condoglianze" per la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del capo della diplomazia di Teheran Hossein Amir-Abdollahian. Lo ha dichiarato il vice premier e ...