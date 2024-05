Chi è Gianfranco Vissani - biografia e carriera di un gigante della cucina italiana

Gianfranco Vissani è considerato uno dei migliori chef italiani e un pioniere della cucina in televisione.. Gianfranco Vissani ha avuto una vita personale movimentata. È stato sposato con Eleonora , ma i due non sono più insieme. Ha un figlio, Luca, ...

Gianfranco Vissani apre TerritOri, un nuovo ristorante in Umbria che rappresenta una proposta gastronomica più accessibile: ecco come funziona.Continua a leggere

Inaugura il prossimo 18 aprile TerritOri, il nuovo progetto “pop” di Gianfranco Vissani a Baschi (in provincia di Terni), un nuovo ristorante che non andrà a sostituire lo storico progetto, ma sarà attiguo al main già presente in Casa Vissani. ...