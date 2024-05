La Corte Penale Internazionale chiede l' arresto di Netanyahu e Sinwar

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Altro momento cruciale nella guerra in Medio Oriente. Il procuratore Karim Khan, delladell'Aia, ha chiesto l'emissione di un mandato d'nei confronti del primo ministro israeliano Benjamine del ministro della difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e contro l'umanità nei Territori palestinesi. Lo stesso provvedimento è stato richiesto anche per i capi di Hamas a Gaza e quelli in esilio in Qatar.