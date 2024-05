Ha detto di Petit Il pubblico di Amici 23 non se lo aspettava | Marisol l’ha voluto rivelare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024)Castellanos ha chiuso il proprio cammino ad23 con il secondo posto nella classifica generale dietro solo Sarah Toscano e al primo posto invece nella categoria danza. Un risultato veramente grandioso per la talentuosa ballerina, alunna di Alessandra Celentano. Poco fa “Mari”, come la chiamavano gli altri ragazzi del talent show, ha deciso di rompere il silenzio: tramite i suoi canali social infatti ha pubblicato un lungo messaggio dove parla anche del suo rapporto con. Come sa bene ildi23, nel corso del talent showha trovato l’amore. La storia tra lei e il cantanteha fatto sognare i fan nel corso di tutti questi mesi, e tutti sperano che la relazione possa continuare anche dopo la fine del programma. I due ...