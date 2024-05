Dentro la tecnologia delle scarpe da running di Diadora

Dentro i laboratori Apple in Irlanda: stress test, camere di sabbia e raggi X, ecco come si allunga la vita di iPhone e Mac - dentro i laboratori Apple in Irlanda: stress test, camere di sabbia e raggi X, ecco come si allunga la vita di iPhone e Mac - Per la prima volta, Apple apre le porte del suo campus a Cork, inaugurato nel 1980. Qui si trova l'unica fabbrica di iMac in Europa e i laboratori dove vengono testati i dispositivi prima del lancio s ...

Una piccola casa su ruote che unisce lusso, avventura e alta tecnologia - Una piccola casa su ruote che unisce lusso, avventura e alta tecnologia - Se mettessimo camion, roulotte, lusso e avventura in un barattolo e mischiassimo il tutto, otterremmo sicuramente questo modello particolare chiamato RoadXplorer.

Meta, uno studio analizza l’impatto delle tecnologie immersive sul Pil italiano - Meta, uno studio analizza l’impatto delle tecnologie immersive sul Pil italiano - Le tecnologie immersive sono le nuove frontiere dell’innovazione perchè possono plasmare significativamente la crescita futura e guidare investimenti strategici in vari settori dell’economia italiana, ...