Matteo Salvini - ladri nella sua casa di Roma Hanno tentato di aprire la cassaforte

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 –notte,na di. Secondo quanto si apprende, i malviventi sarebbero entrati nell'abitazione del quartiere Farnesina leader della Lega, approfittando del fatto che all'interno non c'era nessuno. Sembra che non siano riusciti adla, ma non è chiaro se siano riusciti a portare via altri oggetti dall’appartamento.A dare l'allarme sono stati i vicini dichesentito rumori. Immediato l’intervento della polizia, che ora indaga sull’accaduto. Ieri il ministro dei Trasporti e vicepremier ha presenziato al Gp di F1 a Imola.

