Chiara Ferragni - flirt con il tennista Alexander Zverev | gli indizi

La settimana dei gossip più bollenti vede protagonisti la popstar americana Taylor Swift (in Italia in gran segreto), la solita Chiara Ferragni , Sonia Bruganelli e l'eclettico Cristiano Malgioglio

“ Fedez ? Non potrà essere al mio programma per motivi di salute”. Alessandro Cattelan - uomo prodigio della tv - rompe il silenzio in una lunga intervista su Il Corriere della sera. E parla anche di Sanremo (oltre al caso Fedez ). “Condurre Sanremo ...

Come sta Fedez, ultime news: lo stato di salute si sarebbe aggravato - Come sta Fedez, ultime news: lo stato di salute si sarebbe aggravato - Il rapper doveva essere ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan lunedì 20 maggio ma la sua partecipazione è saltata all'ultimo minuto ...

Problemi di salute per Fedez: il rapper sarebbe stato «portato d'urgenza in ospedale» - Problemi di salute per Fedez: il rapper sarebbe stato «portato d'urgenza in ospedale» - Fedez non sarà ospite di Alessandro Cattelan a Da vicino nessuno è normale. La presenza del rapper era stata prima confermata e poi smentita nella giornata di domenica, per via di imprecisati problemi ...

“Da quando non sta più con Chiara lui…” Fedez, emerso un clamoroso retroscena dopo la separazione da Chiara Ferragni: sale la preoccupazione - “Da quando non sta più con chiara lui…” Fedez, emerso un clamoroso retroscena dopo la separazione da chiara ferragni: sale la preoccupazione - Fedez allo sbando dopo la separazione con chiara ferragni: gli amici sono preoccupati per il suo stato di salute.