Cida a politica, 8 proposte per invertire tendenza a favore ceto medio - cida a politica, 8 proposte per invertire tendenza a favore ceto medio - 'Ben l’80,6% degli italiani ritiene che il sistema fiscale dovrebbe premiare chi crea impresa, lavoro, opportunità' ...

Redditi, Cida-Censis: 11,3% si sente ceto medio con reddito annuo massimo 15mila euro - Redditi, cida-Censis: 11,3% si sente ceto medio con reddito annuo massimo 15mila euro - (Adnkronos) – Tradizionalmente il ceto medio ingloba la maggioranza della popolazione italiana. Il 60,5% degli italiani dichiara di appartenere al ceto medio, il 33,8% al ceto popolare e il 5,7% a que ...

Lavoro, Cida-Censis: impegno e talento non riconosciuto per 57,9% italiani - Lavoro, cida-Censis: impegno e talento non riconosciuto per 57,9% italiani - Il 57,9% degli italiani ritiene che in Italia impegno nel lavoro e talento alla fin fine non sono premiati come dovrebbero. Convinzione condivisa dal 54,9% degli appartenenti al ceto medio, dal 65,7% ...