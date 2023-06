Gioco senza vincita in denaro | l' allarme | semplificare o estinguersi | a Roma gli Stati generali

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 giugno 2023), 15 giu. (Labitalia) - 60.000 addetti, 6.200 imprese, decenni di attività con un impatto importante nella fascia di età che va dai 5 ai 25 anni, vale a dire 9,8 milioni di bambini e ragazzi. È il settore del puro amusement, ilin, un comparto che, oltre al valore strettamente economico, ne ha uno sociale, perché offre la risposta a un bisogno di svago, diesperienziale, di momenti di aggregazione divertente insito in tutte le famiglie e in ogni giovane. Un settore, però, che corre il rischio concreto di, se la politica non riuscirà a. Da qui hanno preso le mosse gli 'dell'amusement', un momento di analisi e confronto propositivi – ...