Champions al Manchester City | Inter battuta 1-0 a Istanbul

(Di sabato 10 giugno 2023)(TURCHIA) (ITALPRESS) – Ilbatte l’1-0 e vince la primaLeague della sua storia. All’Ataturk Stadium diPep Guardiola (già vincitore con il Barcellona nel 2009 e nel 2011) diventa il sesto allenatore ad alzare la Coppa dei Campioni con due squadre diverse (dopo Happel, Hitzfeld, Mourinho, Heynckes, Ancelotti). E’ la rete di Rodri a regalare ai Citizens il Treble, il secondo della storia inglese a 24 anni dall’impresa dei ‘cuginì delUnited. In Turchia Guardiola si salva su tre clamorose palle gol dell’e batte anche la sorte: come nella finale persa del 2021 col Chelsea, il tecnico deve rinunciare in corso d’opera al talento di De Bruyne, costretto ad uscire per infortunio. Al 36? ...

