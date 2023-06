Sisma in Turchia e Siria | Napoli in campo per raccogliere fondi per i bambini

(Di venerdì 9 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, sabato 1 giugno, nella struttura sportiva Kennedy di, le ragazze dell’Indipendent calcio Marano Serie C scenderanno inperper ini contro l’Associazione calcio femminile Giugliano Campania. L’iniziativa benefica è stata organizzata da Support and Sustain Children, che sta distribuendo aiuti umanitari alla popolazione colpita dal terremoto avvenuto il 6 e il 7 febbraio trache ha causato 50 mila morti e oltre centomila feriti. All’inferno della guerra che indura da tredici anni si è aggiunto quello di un terribileche ha causato la morte di donne, uomini e, scrive Support and Sustain ...

Sisma in Turchia e Siria, partita a Napoli per raccogliere fondi ... Agenzia ANSA

