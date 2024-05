Buon compleanno Valentino - Antonio Polit - Maria Scicolone…

Pesaro, 4 marzo 2024 - Con il papà impegnato al Losail International Circuit del Qatar , pronto per la nuova esperienza nel WEC, la gara di endurance di 1812 chilometri, la piccola Giulietta Rossi vola nel magico Medio Oriente, arrivando quindi a ...

Valentino fa 45. E per brindare al meglio al compleanno ha scelto la pista. Torta e candeline gli arriveranno Oggi, in Australia, un attimo dopo aver chiuso le prove e le qualifiche per la 12 Ore di Bathurst che Rossi correrà domani (arrivo e ...