Pronta l’offerta per l’inceneritore

(Di sabato 11 maggio 2024) L’ad di Acea Fabrizio Palermo: «Progetto strategico, la proposta per il termovalorizzatore di Roma arriverà entro il 18 maggio». Più 16% per l’utile trainato dai business regolati.

Un club di Premier League sarebbe pronta a presentare un’offerta alla Juventus per il giovane difensore Dean Huijsen , oggi in prestito alla Roma. Nonostante manchino ancora oltre due mesi all’apertura della finestra estiva di calciomercato, le ...

Il Napoli entra nella competizione per l’acquisizione di Albert Gudmundsson , secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, tramite i suoi canali social. L’ interesse per il talentuoso islandese è alimentato dal prossimo ...

Iag pronta a cedere gli slot per l'ok di Bruxelles al merger con Air Europa - ...sul mercato domestico e internazionale per evitare l'aumento dei prezzi dei biglietti aerei. Come Lufthansa con Ita Airways, Galego ha detto che "il gruppo potrebbe staccare la spina alla sua offerta ...

Il Lunedì del Cinema, ogni settimana un grande film in streaming da vedere insieme. Ecco i prossimi appuntamenti - ...selezione ricercata di film in arrivo direttamente dall' offerta ... Tradita dal suo corpo e da chi ama, è pronta a rinunciare e a ...dipendenti come dei figli ed è disposto a tutto pur di salvare l'...