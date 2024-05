Ai Due Otri – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 11 maggio 2024) Ai DueVia Antonio de Viti de Marco, 36/38 – 00191Telefono: 06/3292209 Sito Internet: www.ristoranteaidue.com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 15/35€, primi 13/30€, secondi 25/50€, dolci 10€ Chiusura: Lunedì OFFERTA Fa il suo ingresso in guida questo storico ristorante di Corso Francia posto a un centinaio di metri da una famosa clinica. Un luogo fuori dai giri degli uffici stampa che basa il suo successo sul passaparola dei clienti fidelizzati in tanti anni. La cucina è di indole tradizionale e si cimenta sia con prodotti del mare che di terra con buoni esiti a prezzi, però, che non sono per tutte le tasche. Per la nostra esperienza abbiamo provato preparazione a base di pesce partendo con l’ottimo mix di crudi che comprendeva uno scampo, un gambero rosso, una tartare di tonno, dei carpacci di spigola ...