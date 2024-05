Sonia Gomes - art - città rifugio dove nessun uomo è straniero

(Di sabato 11 maggio 2024) Quando Papa Francesco è entrato nella Chiesa della Maddalena, la cappella del carcere femminile della Giudecca, è stato costretto a guardare in alto, come lo sono stati tutti i visitatori. first appeared on il manifesto.

"L'aria che respiri", il "Nobel verde" - "L'aria che respiri", il "Nobel verde" - Le battaglie di Marcel gomes e Teresa Vicente: lui contro una multinazionale che vende carne prodotta deforestando l’Amazzonia, lei in difesa di una preziosa laguna spagnola a colpi di nuovi diritti a ...

Dopo 20 anni Maurizio Cattelan torna da Gagosian a New York con una mostra di inediti - Dopo 20 anni Maurizio Cattelan torna da Gagosian a New York con una mostra di inediti - Sono passati 20 anni dall’ultima personale dell’artista padovano di fama internazionale nella sede newyorchese della galleria di Larry Gagosian in programma fino al 15 giugno 2024 ...

Papa Francesco a Venezia: tutte le tappe. Arrivo in elicottero, incontro con le detenute, visita alla Biennale e messa a San Marco - Papa Francesco a Venezia: tutte le tappe. Arrivo in elicottero, incontro con le detenute, visita alla Biennale e messa a San Marco - Papa Francesco domani, domenica 28 aprile, sarà a Venezia per una visita lampo che prevede la messa in Piazza San Marco dove sono attesi diecimila fedeli. Saranno quattro i maxi-schermi collegati alla ...