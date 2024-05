Disuguaglianze fra le pagine

(Di sabato 11 maggio 2024) Non c’è granché da festeggiare davanti ai dati presentati ieri al Salone di Torino dall’Associazione italiana editori sull’andamento del mercato del libro nei primi mesi del 2024. Rispetto allo stesso first appeared on il manifesto.

Ddl autonomia: Schillaci, non mina diritto a salute - Ddl autonomia: Schillaci, non mina diritto a salute - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 mag - 'Il disegno di legge sull'autonomia differenziata non mette in discussione l'unitarieta' del diritto alla tutela della salute ai sensi dell'art. 32 della Cost ...

Misure di sostegno allo spettacolo dal vivo. 103 enti lamentano disuguaglianze - Misure di sostegno allo spettacolo dal vivo. 103 enti lamentano disuguaglianze - Gravi disuguaglianze e disparità di trattamento causate dalle ... euro indicati nella tabella III a conclusione del testo normativo. E in effetti le ultime pagine della norma indicano 16 associazioni ...