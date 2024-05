Ascoli E' amara la serata dell' Ascoli . Il Picchio retrocede in Serie C nonostante la vittoria per 2-1 in casa al Del Duca contro il Pisa (reti di Botteghin e Rodriguez). Decisive le vittorie,...

Ascoli retrocesso in C, l'ira dei tifosi colpisce tutti: scontri nel dopo-gara e lacrimogeni. Squadre nello stadio fino a tarda serata - ascoli retrocesso in C, l'ira dei tifosi colpisce tutti: scontri nel dopo-gara e lacrimogeni. Squadre nello stadio fino a tarda serata - ascoli È finita nel peggiore dei modi con gli ultras assiepati davanti ai cancelli dell’area di prefiltraggio tentando di sfondare i cordoni di sicurezza predisposti lanciando fumogeni ...

Ascoli in C, disordini fuori dello stadio - ascoli in C, disordini fuori dello stadio - Disordini all'esterno dello stadio Del Duca ad ascoli Piceno dopo la sconfitta dela squadra di casa contro il Pisa che segna la retrocessione in serie C dei bianconeri. (ANSA) ...

Ascoli – Pisa 2-1 highlights e gol: la vittoria non basta, il Picchio retrocede! – VIDEO - ascoli – Pisa 2-1 highlights e gol: la vittoria non basta, il Picchio retrocede! – VIDEO - ascoli - Pisa 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della trentottesima giornata di Serie B 2023/24.