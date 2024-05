Marie Aude-Murail | La famiglia è chi ti ascolta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Firenze, 11 maggio 2024 – A Firenze, per la prima volta la scrittrice francese. Insignita del prestigioso Andersen International Award nel 2022, è una delle più importanti autrici per ragazzi del mondo. Vincitrice di molti premi per la sua ormai sterminata produzione, sa affrontare temi delicati con grazia e con una sana e trascinante ironia. Nelle sue storie i personaggi sono tratteggiati nella loro complessità, senza sconti ma sempre con uno sguardo pieno di empatia. Ha vissuto a Parigi e a Bordeaux, ora abita a Orléans, ma è spesso in viaggio per incontrare i suoi lettori in tutto il mondo. E oggi 11 maggio alle 11,30 fa tappa alla Giunti Odeon di piazza Strozzi per il firmacopie di tutte le sue produzioni tradotte in italiano, compreso ‘Zombi’ (Giunti Editore), il quarto e ultimo (al momento) dei libri pubblicati ...