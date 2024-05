Aurora boreale in Toscana - magia di colori in cielo Uno spettacolo incredibile

(Di sabato 11 maggio 2024) Firenze, 10 maggio 2024 – Unocosì non si era mai visto prima. In. Occhi al: l’è arrivata davvero a colorare la tarda serata di oggi, 11 maggio. Dal viola al rosa passando per sfumature fucsia accese, che emozione vedere Firenze nell’abbraccio di questa “” tipica del Nord Europa. Poesia per gli occhi, ma c’è una spiegazione: "L'– dice il divulgatore ambientale Luca Lombroso – è un fenomeno naturale causato dall'interazione tra le particelle cariche provenienti dal Sole, chiamate vento solare, e il campo magnetico terrestre. Quando queste particelle colpiscono l'atmosfera terrestre ad altissima quota, nella ionosfera attorno ai 100 km di quota, si verificano collisioni che producono fasci di ...

