Friuli Venezia Giulia | 60 milioni a nidi - borse studi - formazione tecnica e giovani

(Di sabato 11 maggio 2024) Garantire la gratuità e l’universalità degli asili nido, assicuraredio a tutti gli studenti universitari idonei iscritti negli atenei del, rafforzare la filiera dellatecnico-professionale, aumentare gli incentivi per le imprese che assumono in particolare donne e. Sono questi i principali obiettivi che l’assessore regionale a Lavoro, istruzione,e famiglia ha assegnato alla Pianificazione periodica delle operazioni (Ppo) che assegna aloltre 60di euro di risorse europee Fse+ per il 2024. Il Ppo è stato approvato dalla Giunta lo scorso 30 aprile e presentato ieri alle parti sociali nel corso ...

Due auto bianche su tre operano nel capoluogo della regione, che conta appena 369 licenze per i Taxi

Marianna Accerboni ai microfoni di Radio 3 Suite - Marianna Accerboni ai microfoni di Radio 3 Suite - Marianna Accerboni presenta ai microfoni di Radio 3 Suite “L’arte della Regione friuli venezia Giulia a Bruxelles”. Sei mostre allestite dal 14 maggio 2024 al 21 febbraio 2025 all’Istituto Italiano d ...

Meteo: Aurora Boreale visibile anche in Italia, il cielo si tinge di rosso su molte Regioni; il Video - Meteo: Aurora Boreale visibile anche in Italia, il cielo si tinge di rosso su molte Regioni; il Video - Nella serata del 10 Maggio, lo spettacolo dell'aurora boreale ha tinto di rosso i cieli delle Dolomiti e non solo, è stata visibile da molte altre regioni, tra cui Lombardia, Trentino Alto Adige, Vene ...

Conto alla rovescia per la 6^ edizione di Jazzinsieme - Conto alla rovescia per la 6^ edizione di Jazzinsieme - PORDENONE - Inizia il conto alla rovescia per la prossima edizione di Jazzinsieme, festival che dal 2019 porta a Pordenone il meglio della scena mondiale jazz e musicale a tutto tondo, e che quest’ann ...