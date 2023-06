Putin | “Armi nucleari in Bielorussia dal 7 luglio” Mosca convoca l’ambasciatore giapponese

(Di venerdì 9 giugno 2023) La Russia inizierà a dispiegareinil 7 e 8prossimi. Lo ha detto il presidente russo Vladimirall’omologo bielorusso Alexander Lukashenko nel corso di un incontro a Sochi. ”Quindi tutto è secondo i piani, tutto è stabile”, ha detto il capo del Cremlino. Che ha parlato di collaborazione bilaterale in questo settore. “Sulla questione più sensibile, su cui siamo d’accordo, tutto sta andando come programmato. Il 7-8sarà completata la preparazione delle infrastrutture più rilevanti. E avvieremo subito le attività legate al dispiegamento di importanti tipi disul territorio bielorusso”, ha dettosecondo quanto riporta l’agenzia Interfax. La Russia dispiega...

...in questo modo potrebbe rendere la pace così poco attraente per la Russia da convincereche continuare la guerra è la soluzione più conveniente. In futuro, un'Ucraina imbottita didi ...È in questa scenografia che il presidente russo Vladimirha incontrato il bielorusso Alexander Lukashenko a Sochi. Un vertice utile a metter a punto il dispiegamento dinucleari russe in ...Vladimir'punta' lenucleari russe verso l'Ucraina. Il dispiegamento in Bielorussia inizierà a partire dal 7 - 8 luglio, ha annunciato il presidente russo durante il suo incontro con il presidente ...

Putin, 'armi nucleari in Bielorussia dopo 7-8 luglio' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Dal 28 febbraio 2022, l’Unione ha trasformato lo “Strumento europeo per la pace” in serbatoio per rimborsare i Paesi membri che spediscono materiale bellico ...Mondo Droni sul Cremlino, cosa sappiamo del presunto attentato a Putin I piani alti di Mosca non sembrano avere dubbi - Kiev ha cercato di colpire il presidente… Leggi ...