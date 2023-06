Ultime Notizie – “Su patto Ue bisogna negoziare ancora”

(Di giovedì 8 giugno 2023) “Non possiamo proporre una riforma che sarebbe destinata nei fatti a fallire, quindi nei termini in cui ci sono state presentate leproposte negoziali” sul regolamento sulla gestione della migrazione e l’asilo e su quello delle procedure di asilo, l’Italia ritiene che “ci sianomolte cose da fare. Non voglio esprimere da subito una posizione nettamente contraria, ma su alcuni punti dobbiamo immaginare la possibilità disu un sistema europeo sostenibile”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel suo intervento a Lussemburgo al Consiglio Affari Interni Ue, dove è in discussione ilper le migrazioni e l’asilo. ”Debbo registrare che, nell’ultimo anno, a fronte di un drammatico aumento dei flussi dal Mediterraneo centrale, la solidarietà europea nei ...

... le grandi potenze rivali se ne accorgerebbero, per non dire, in riferimento agli Usa, probabilissime fughe didall'interno. Per Grusch il Congresso dispone già di 'informazioni classificate' ...Sono in evidenza anche le Cnh Industrial e le Stellantis , quest'grazie al sostegno del ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ...Teresa Armato - assessore al Turismo e al Commercio - che bilancio fa sul fronte dei visitatori In città abbiamo visto decine di migliaia di turisti. Che segnale è 'Il concetto è semplice: maggio ...

La "profezia" fatta alla fine della stagione invernale si sta avverando: il taglio sul numero di voli disponibili per le mete estive sta facendo lievitare il prezzo dei biglietti a cifre nettamente ...Combinazione perfetta in quello che sarà uno dei due spareggi per rimanere in Promozione: in campo l’Atletico MondolfoMarotta precipitato praticamente all’ultima giornata - dopo un girone di ritorno ...