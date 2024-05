Superbonus - lite Tajani-Giorgetti Ma passa la norma spalma-crediti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 maggio 2024 – Arriva la nuova stretta sule, inevitabilmente, scoppiano le nuove polemiche, anche all’interno della maggioranza, con un duro botta a risposta fra il ministro dell’Economia, Giancarloe il vicepremier e leader di Fi, Antonio. Pomo della discordia: l’emendamento presentato ieri sera in Commissione Finanze del Senato chesu dieci anni e non più su 4 imaturati con gli interventi di ristrutturazione edilizia. Una correzione che consentirà di ridurre il deficit, nei prossimi due anni, di circa 2,4 miliardi di euro ma che avrà un effetto retroattivo: scatterà, infatti, per tutte le spese a partire dal primo gennaio del 2024. Secondo i calcoli dell’Ance, toccherà oltre 16 miliardi di lavori in corso mettendo in crisi, secondo i calcoli di ...