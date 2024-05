I programmi in tv oggi - 11 maggio 2024 | film e intrattenimento

(Di sabato 11 maggio 2024) Su Rai Uno Eurovision Contest Song, su Sky Cinema Good Kills. Guida aiTv della serata dell’11Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 11? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Beckett. Beckett e April, coppia di fidanzati americani, sono in vacanza in Grecia. A causa della turbolenta situazione politica preferiscono lasciare Atene per deviare il loro percorso tra le montagne poco Su Rai ...

Roma, il programma di sabato 11 maggio: Nadal, Swiatek e tre azzurri in campo - Roma, il programma di sabato 11 maggio: Nadal, Swiatek e tre azzurri in campo - Il programma sul Campo Centrale verrà aperto da Iga Swiatek opposta a Putintseva, non prima delle 13.00 torna in campo Rafa Nadal contro Hubert Hurkacz, a seguire esordio per Daniil Medvedev. Impegnat ...

Amici 23, Pettinelli boccia Holden: 'Il nulla, ha usato il programma come una vetrina' - Amici 23, Pettinelli boccia Holden: 'Il nulla, ha usato il programma come una vetrina' - Dure critiche dell'insegnante al cantante prima della semifinale: 'Non merita la finale, non c'è mai stato e non dà nessuna emozione' ...