Shannen Doherty | la malattia dell’attrice di Streghe e Beverly Hills 90210

(Di giovedì 8 giugno 2023)ha spiegato che la sua, un tumore al seno che le fu diagnosticato nel 2015, poi arrivato al quarto stadio nel 2020, nel 2023 si è esteso con metastasi al cervello. Per questo motivo, a partire da gennaio l’attrice di, è stata sottoposta a radioterapia. Negli anni,è stata sottoposta a interventi chirurgici, tra cui una mastectomia, e ha parlato apertamente delle sue condizioni di salute, sia nelle interviste che attraverso foto e video condivisi sui social, anche per sensibilizzare le donne sulla necessità di sottoporsi a controlli e mammografie periodiche. Nell’agosto del 2015aveva dichiarato di avere un cancro al seno che le era stato diagnosticato nel marzo ...

su Instagram ha raccontato in queste ore l'evoluzione della malattia contro cui combatte ormai da parecchio tempo. Un cancro al seno con recidiva che di fatto sta mettendo a dura prova ...ha rivelato che il cancro al seno contro cui lotta dal 2015 si è esteso al ...Una prova di coraggio e condivisione che torna a fare anche in questa occasione: in un primo videosi mostra in ospedale durante la radioterapia, in lacrime. 'Il 5 gennaio, la mia TAC ha ...

