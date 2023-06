Maltempo | Gruppo Bper Banca devolve 4 milioni di euro in favore della Croce Rossa Italiana

(Di giovedì 8 giugno 2023) La presidente di, Flavia Mazzarella: "Siamo orgogliosi di poter contribuire, insieme ai nostri clienti e dipendenti che hanno aderito con grande generosità alla raccolta fondi che abbiamo promosso nei giorni scorsi, al sostegno delle popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna" Si è conclusa in queste ore la raccolta fondi del progetto ‘Uniti per l’Emilia-Romagna’, con cui ilha devoluto quattrodiper le attività di assistenza e sostegno delle popolazioni colpite dalle forti alluvioni e inondazioni delle settimane scorse. La raccolta fondi, realizzata grazie alla sensibilità e alla generosità di clienti e ...

La raccolta fondi, realizzata grazie alla sensibilità e alla generosità di clienti e dipendenti del Bper Banca, ha raggiunto la cifra di due milioni di euro, importo che Bper Banca ha deciso ...

(Adnkronos) – Si è conclusa in queste ore la raccolta fondi del progetto 'Uniti per l'Emilia-Romagna', con cui il Gruppo Bper Banca ha devoluto quattro milioni di euro a favore della Croce Rossa Itali ...