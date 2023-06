(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il campionato di Victorè stato straordinario. Oltre alla soddisfazione di aver riportato il tricolore adopo 33 anni, lui stesso ha ricordato il tris di motivi che rendono questa stagione memorabile: «Sono stato anche eletto miglior attaccante del campionato, sono il primo giocatore africano a vincere la classifica dei cannonieri e il primo del 2009 a combinare lo scudetto con il titolo di capocannoniere». Quest’ultima impresa non succedeva da Ibrahimovic, una vita fa, che però vinse per una sola incollatura su Di Vaio e Milito.Ma dov’è che Osi ha vinto il titolo? Il distacco finale sui principali concorrenti è netto: 5 lunghezze su Lautaro Martinez, addirittura 10 sul terzo, il sorprendente Dia.Quali sono state le tappe principali della sua corsa per diventare il re dei goleador? 13 GIORNATA – Il ...

...di- Sampdoria sul campo dello stadio 'Diego Armando Maradona'. In un comunicato, la lega di Serie A fa sapere che "la classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di '......del trofeo avverrà nel pre - partita di" Sampdoria sul campo dello stadio "Diego Armando Maradona" di. La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di...La consegna del trofeo avverrà nel pre - partita di- Sampdoria sul campo dello stadio "Diego Armando Maradona". La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di...

STATS – Napoli, Osimhen è meglio dell’Ibrahimovic interista Blogo Sport

Annata stupefacente per il Napoli che è tornato sul tetto d'Italia 33 anni dopo. Una stagione dominata in Serie A anche attraverso i numeri ...Fonte: ANSA foto ANSA foto di ANSA Il premio MVP della Serie A 2022/2023 come Miglior Giocatore in assoluto del campionato è stato assegnato dalla lega calcio al n.77 del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.