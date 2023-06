Scontri tra tifosi italiani e inglesi a Praga | le immagini

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Momenti di tensione in centro aper un contatto tra le due tifoserie avvenuto in una via adiacente il centro della città. Poco lontano, ...

Momenti di tensione in centro a Praga per un contattole due tifoserie avvenuto in una via adiacente il centro della città. Poco lontano, ......viola a Praga AP Sedici sono i fermii tifosi viola. La polizia ceca sta analizzando le immagini di sorveglianza per capire cosa è avvenuto nell'episodio che ha scatenato le tensioni. Gli...Mancano esattamente 6 ore alla finale di UEFA Europa Conference League che si disputerà questa sera all'Eden Arena di PragaFiorentina e West Ham. Entrambe le formazioni sono alla ricerca di un ...

Praga, scontri tra tifosi della Fiorentina e del West Ham: feriti e arresti - Sportmediaset Sport Mediaset

È di almeno 16 morti e 350 feriti il bilancio degli scontri in corso da giorni in Senegal tra polizia e manifestanti che protestano contro la condanna del leader di opposizione e aspirante candidato ...Brutte immagini arrivano da Praga nel giorno della finale di Conference League. Come riportato da Sportmediaset e Gazzetta dello Sport le tifoserie di Fiorentina e West Ham si sono scontrate in pieno ...