Rock in Roma 2023 al via con Lovegang126 | Rock Me Pride e Geolier

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Al via domani ilin, i primi tre live della nuova edizione hanno come location l’Ippodromo delle Capannelle e come protagonisti la Lovegang 126,MeAl via domani ilin, i primi tre live della nuova edizione hanno come location l’Ippodromo delle Capannelle. Si parte con la Lovegang 126, collettivono formato da composto da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Asp126, Ugo Borghetti, Drone126 e Nino Brown che ha da poco pubblicato il disco Cristi e diavoli e che partono dalla loro città per un tour che li porterà nei principali festival italiani. Sabato 10 il festival si tinge arcobaleno in occasione del ...