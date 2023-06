Intesa Sanpaolo | nuovo credito da 10 mld per le imprese del turismo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) NAPOLI (ITALPRESS) – Nuove misure dedicate allo sviluppo dell’industria turistica, vitale per l’economia italiana e meridionale, per affiancare la crescita delledel settore e cogliere le opportunità previste da PNRR e iniziative ministeriali. Le ha presentate a Napoli, che mette a disposizione 10 miliardi di euro di, di cui 3 miliardi destinati alledel Sud, che si aggiungono agli oltre 7 miliardi di liquidità già erogati alle aziende del comparto dalla pandemia ad oggi. Ilimpulso rientra nel più ampio piano del Gruppo che prevede da qui al 2026 erogazioni a medio-lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle Pmi, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in ...