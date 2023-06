Un’estate all’Isola d’Elba trama | cast e finale film Rai 2

(Di martedì 6 giugno 2023)Rai 2di Rai 2 Stasera va in ondaRai 2 diretto da Jophi Ries. Si tratta del titolo numero 35 del lunghissimo ciclo “a” prodotto in Germania dal 2009. Ogniracconta una storia in un determinato posto e soprattutto in diverse location italiane. Tra questi ricordiamo la Costiera Amalfitana, la Toscana, la Sicilia, il Trentino Alto Adige e il Lago di Garda. In questo caso specifico la pellicola è ambientata...

Ecco le location did'Elba, film tedesco ma che, come il titolo lascia intuire, è ambientato in Italia. Il cast è tutto straniero, il regista è il tedesco Jophi Ries e anche sceneggiatori e produttori ...Lo dice il deputato del Pd'Ars Nello ...mediante vari finanziamenti questo costo - aggiunge -...che potesse rispondere alle esigenze dell'. ...spalle dei cittadini che con l'arrivo dell'e ...Su Rai 2, in prima visione assoluta, martedì 6 giugno alle 21.20 andrà in onda "d'Elba",film per la tv in cui si racconta una storia d'amore ambientata nell'incantevoletoscana. L'Italia e il suo mare da sempre sono una meta molto amata dai tedeschi ...