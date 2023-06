Patrizia Reggiani Gucci | dopo il raggiro in due patteggiano

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) – Il gip di Milano Guido Salvini ha ratificato due patteggiamenti per l’avvocato Daniele Pizzi (due anni, pena sospesa), ex amministratore di sostegno di, ex vedova, per le accuse di peculato, circonvenzione di incapace e corruzione, e a 10 mesi e 20 giorni, pena sospesa, per Maria Angela Stimoli per il reato di circonvenzione di incapace. A entrambi sono state concesse attenuanti per il comportamento processuale e, in particolare, si sottolinea come Pizzi abbia anche risarcito il danno. Secondo le indagini della Guardia di finanza di Milano gli otto indagati della vicenda (i due patteggiamenti sono il primo verdetto di questa storia), a vario titolo e con diversi ruoli, avrebbero sfruttato la condizione di salute di Silvana Barbieri (mamma della, morta nel 2019) e delle ...

Arriva la prima sentenza scaturita dall'inchiesta sulla gestione dell'eredità di Lady Gucci, ossia Patrizia Reggiani, vedova dell'imprenditore della moda Maurizio Gucci, condannata a 26 anni, di cui 17 trascorsi a San Vittore, per l'omicidio del marito nel '95. Oggi il gip di Milano Guido Salvini ha ratificato due patteggiamenti per l'avvocato Daniele Pizzi (due anni, pena sospesa), ex amministratore di sostegno di Patrizia Reggiani, ex vedova Gucci, per le accuse di peculato, circonvenzione di incapace e corruzione, e a 10 mesi e 20 giorni, pena sospesa, per Maria Angela Stimoli per il reato di circonvenzione di incapace. A entrambi sono state concesse attenuanti per il comportamento processuale e, in particolare, si sottolinea come Pizzi abbia anche risarcito il danno. Secondo le indagini della Guardia di finanza di Milano gli otto indagati della vicenda (i due patteggiamenti sono il primo verdetto di questa storia), a vario titolo e con diversi ruoli, avrebbero sfruttato la condizione di salute di Silvana Barbieri (mamma della Reggiani, morta nel 2019).

