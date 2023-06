(Di martedì 6 giugno 2023) C’è un pezzo dellapolitica e intellettuale che senza dirlo si augura che il governonaufraghi sulla attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul quale in effetti sta incontrando difficoltà notevolissime. Se l’esecutivo, che vuole fare tutto da solo, inciampasse su questo che è il principale impegno del suo programma è molto probabile che non riuscirebbe a sopravvivere e bisognerebbe inventare un altro governo tecnico di gente capace a realizzare le cose. Ma il prezzo del fallimento ovviamente lo pagherebbe il Paese. I cittadini che vedrebbero irrealizzati progetti fondamentali conche davanti all’Europa e al mondo si dichiarerebbe inadempiente, incapace e sprecona di soldi che ci sono stati prestati e in parte regalati. Una catastrofe. Nessuno dovrebbe ragionevolmente augurarsi un disastro ...

Ora, la Marina ha smentito ed esistono video degli anni passati (pure coi governi di) in ... Non solo perchéla Lazio. Ma anche per quanto detto in un'intervista a Repubblica . State a ......il Napoli gioca di squadra ognunoper fatti suoi, forse stiamo solo invecchiando, e i più giovani di noi sono più slegati da certi disegni e la partita è soltanto una partita. Svolto a...Damiano DavidRoma, pioggia di critiche per la sua scelta. Che fosse un grande tifoso ... il leader dei Maneskin è tornato ad agire sulla sua chioma per decolorarsi la partedel capo e ...

La sinistra tifa per il flop europeo di Meloni, ma a perdere sarebbe l’Italia Linkiesta.it

Il governo Meloni durerà 5 anni qualunque cosa faccia Sì secondo Gianni Alemanno che punta il dito contro un centrosinistra ...Nega di essere quel prezioso consigliere per Giorgia Meloni che tutti dicono. Luciano Violante giura invece che il suo cuore batte sempre dalla parte opposta ma vai a sapere qual sia. Perché, per sua ...