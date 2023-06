Anticipazioni Terra Amara | Demir prende una decisione inaspettata

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 6 giugno 2023)Yaman giungerà ad una nuova consapevolezza riguardante il suo matrimonio con Zuleyha ed agirà di conseguenza. L'uomo, infatti, nel corso dei prossimi episodi, si renderà conto che non ha nessun senso continuare a cercare di salvare la loro unione e deciderà di concederle il divorzio. Tuttavia, porrà una condizione., trame: Zuleyha e Yilmaz tentano di lasciare Cukurova La vicenda avrà inizio nel momento in cui Zuleyha ed Yilmaz tenteranno nuovamente di lasciare Cukurova con Adnan, Leyla e Kerem Alì. La fuga, però, non andrà a buon fine in quanto Mujgan avviserà subito Fekeli, il quale si metterà in contatto con la polizia e li bloccherà. Subito dopo, ripudierà il figlioccio per il modo in cui si è comportato. Tuttavia, un incredibile colpo di scena rimescolerà le carte in ...