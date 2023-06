Pasta fredda cremosa alla siciliana | il pranzo perfetto da gustare in terrazza | veloce e gustoso

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 5 giugno 2023) Poco tempo per preparare il? Questasarà perfetta per te: la prepari in pochissimi minuti. Con l’arrivo del caldo e con le temperature in netto aumento anche la voglia di cucinare e di stare ore ed ore ai fornelli passa in secondo piano. Si metteranno quindi a riposo tutti quei piatti pesanti che ti hanno accompagnato durante l’inverno e si lascerà spazio a ricette fresche, facili e veloci. Pochi minuti per preparare questa deliziosaInsalate e paste fredde sono sicuramente quelle che vanno per la maggiore in questo periodo e grazieloro varietà potrai ogni giorno scegliere una ricetta diversa e che accontenti tutti. A tal proposito, oggi vogliamo mostrarti una ricetta appetitosa che ti permetterà di preparare una ...