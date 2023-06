Belgorod | falso discorso di Putin annuncia invasione Russia da parte Ucraina

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Adnkronos) – Undi Vladimirhato l’di truppe ucraine in, la proclamazione della legge marziale e l’evacuazione dei civili nelle zone di confine, oltre alla mobilitazione generale. Il, smentito dal Cremlino, è stato diffuso per radio negli oblast russi di, Rostov e Voronezh, riferisce il sito Meduza. “Russi, cittadini, fratelli e sorelle. Oggi alle 04:00 le truppe ucraine, armate dal blocco della Nato, con il sostegno di Washington, hanno invaso i territori degli oblast di Kursk,e Bryansk. Le nostre guardie di confine e forze armate stanno coraggiosamente combattento contro le forze prevalenti degli aggressori. La legge marziale è stata imposta su mio ordine ...

...e Voronezh hanno sentito parlare lo zar con toni e parole inconsuete. Si trattava di 'un ... No, quello che parlava non era lo zar, ma undiscorso mandato on air all'insaputa del Cremlino.... con il sostegno degli Stati Uniti, hanno invaso le regioni di Kursk,e Bryansk, dove sarebbe stata dichiarata la legge marziale. Nella registrazione fittizia, ilpresidente annuncia ...Mosca: "Un morto e 13 feriti nell'incursione a". Prigozhin: "Noi sfiniti, 10mila arruolamenti al mese" Centinaia di cittadini tedeschi saranno espulsi dalla Russia, Berlino: "...

Belgorod, "Ucraina ha invaso la Russia": in radio falso discorso di ... Adnkronos

Non credevano alle loro orecchie: ma davvero quello che parla alla radio è Vladimir Putin Se lo sono chiesti parecchi russi che questa mattina sintonizzandosi sulle… Leggi ...(Adnkronos) – Un falso discorso di Vladimir Putin ha annunciato l’invasione di truppe ucraine in Russia, la proclamazione della legge marziale e l’evacuazione dei civili nelle zone di confine, oltre a ...