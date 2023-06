Mia nonna ha sempre pulito e igienizzato il tagliere alla perfezione | faceva così!

Leggi su donnaup

(Di sabato 3 giugno 2023) Vi parrà strano utilizzare due ingredienti acidi sul legno, ma limone e bicarbonato sono una accoppiata perfetta per ripulire perfettamente il. Miacosì e il risultato era perfetto! Siete cuoche provette o semplicemente vi dilettate in cucina preparando impasti di ogni tipo, pasta fatta in casa, pane, pizza? E il vostro fedele alleato, l’asse di legnofine subisce le angherie della farina che si infila in ogni anfratto e difficilmente si riesce ad eliminare. Non lavatelo sotto l’acqua corrente; peggiorereste a le cose! Addensandola, infatti, la rende ancor più difficile da togliere. Eppure bisogna necessariamente liberarsene, pena la formazione di muffa nei depositi e poi sul legno. Ma con questa tecnica riuscirci sarà un gioco da ragazze… una soluzione semplice, ...