Juve | Allegri ‘si conferma’ | “L’anno prossimo faremo meglio”

(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) – “cercheremo di fare una stagione migliore”. Lasi prepara a chiudere l’annata e Massimilianopensa al futuro. Il tecnico, che ha un contratto valido fino al 2025, alla vigilia del match sul campo dell’Udinese parla di programmazione per il 2023-2024 mentre i rumors di mercato non escludono un avvicendamento sulla panchina bianconera dopo il biennio negativo targato: zero trofei, gioco deludente, squadra mai in corsa per lo scudetto. “A fine campionato si farà il punto, come si fa sempre, sia che si vinca sia che vada meno bene. Mi aspetto una reazione dalla squadra, che si è impegnata al massimo anche nelle ultime partite, ma i ragazzi non sono robot, la stagione è stata dura e ha messo a prova l’equilibrio. Potevamo giocarci una speranza di ...

tra errori e orrori Già, perché lo sguardo verso il domani non può prescindere dalla valutazione dell'oggi. Ovvero dalla valutazione di una stagione in cui, secondo, alla Continassa non ...IN RICOSTRUZIONEtorna anche sulle dichiarazioni post- Milan ("Se avessi voluto vincere sarei andato in altre sue squadre"): "Ho solo detto che ritornando allaavrei avuto ......società indicherà la strada sotto il piano dei bilanci e dei numeri che vanno rispettati ma la,... Per quanto riguarda la parte di tifoseria che vorrebbe un cambio in panchina,ribatte che "...

Allegri: "Non mi rimprovero niente. Faremo un bilancio per migliorare nella prossima stagione" La Gazzetta dello Sport

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa pre Udinese, ha parlato del suo futuro mettendo a tacere le voci che stanno girando sul suo conto.Sul proprio account "Twitter", Enrico Varriale ipotizza un futuro da ct della nazionale per Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus, al momento in bilico: "Scenario ...