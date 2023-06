Omicidio Pierpaola Romano | ecco il possibile movente e la dinamica dell’omicidio

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 2 giugno 2023) . L’uomo si è poi suicidato, una poliziotta in servizio presso l’Ispettorato di Pubblica Sicurezza della Camera dei Deputati, nella mattinata di ieri, è stata uccisa a colpi di pistola nell’androne della propria abitazione in via Rosario Nicolò a San Basilio, periferia Est di Roma. L’assassino è un collega che dopo l’si è suicidato. Massimiliano Carpineti, infatti, è stato trovato senza vita dentro la propria vettura, una Chevrolet bianca, parcheggiata in un parco a circa 300 m dall’abitazione della vittima. L’uomo ha utilizzato l’arma di servizio sia per uccidereche sé stesso. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, ildel delitto potrebbe essere di tipo passionale. Tra i due, infatti, ci sarebbe stata una relazione sentimentale. ...