Quei numeri sono sbagliati | choc a Maranello | ora tutto torna sul disastro-Ferrari?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 giugno 2023) In molti, prima del GP di Monaco, hanno pensato a unain grado di ottenere la pole e la vittoria per il Gran Premio del principato. Aspettative alimentate dagli stessi uominiprima di scendere in pista, ma che ha fatto sorgere un preoccupante sospetto tra tifosi ed addetti ai lavori riguardo alla correlazione dei dati offerti dal simulatore e dalla fabbrica die le effettive prestazioni in pista della monoposto. Tra coloro che hanno esposto tali dubbi dopo la conclusione della gara anche il telecronista di Sky per la Formula 1, Carlo Vanzini: "Inizio a pensare che se loro arrivano a dire possiamo vincere inizio a credere che magari iche hanno dalla fabbrica e dal simulatore”, ha detto. Un sospetto dunque che, qualora trovasse riscontri ...