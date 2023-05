Nessuna autopsia sui corpi degli 007 annegati nel Lago Maggiore

Leggi su agi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) AGI - Non sarà svoltasulle quattro vittime del naufragio della barca guidata da Claudio Carminati nel. Stando a quanto apprende l'AGI, in queste ore stanno tornando nei luoghi indicati dai loro cari idi Anya Bozhkova,Tiziana Barnobi, Claudio Alonzi e dell'israeliano Erez Shimoni. Il medico legale ha accertato che sono morti per 'annegamento' e che non presentano segni di lesioni e la Procura ha ritenuto di non effettuare ulteriori accertamenti. Sentiti come testimoni dai carabinieri nelle ore immediatamente successive al naufragio i 19 agenti dell'Aise e quelli del Mossad a bordo della 'Gooduria' si sono limitati a dire rispettivamente: "Sono un funzionario della Presidenza del Consiglio" e "Faccio parte di una delegazione governativa israeliana". È quanto ...