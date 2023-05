UFFICIALE – Pochettino è il nuovo allenatore del Chelsea | i dettagli del contratto

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 29 maggio 2023) Adesso è, i Blues hanno trovato il. Mauriciosarà alla guida deldalla prossima stagione. Una stagione travagliata quella passata dal club. Subito fuori da ogni possibile competizione senza mai aver provato a vincerne una. Per loro 12esimo posto in Premier League, out ai quarti di Champions League contro il Real Madrid, fuori anche al terzo turno di FA Cup dopo un sorteggio sfortunato subito contro il Manchester City ed out anche dalla Carabao Cup. La squadra di Londra vuole subito partire alla grande la prossima stagione e lo fa annunciando il, c’è l’annuncio! IlFootball Club è lieto di confermare che Mauriciodiventerà capo ...