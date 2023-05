Docente aggredita dallo studente | parla il preside | “Mai avuto avvisaglie | colloquio coi genitori era in programma”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Unodi un istituto di secondo grado ha aggredito in classe un'insegnante ad Abbiategrasso, nel Milanese. Secondo le prime informazioni la donna, insegnante 50enne, sarebbe stata colpita al braccio con un'arma da taglio e ferite alla testa. Ricoverata, non sarebbe in pericolo di vita. L'articolo .

Una professoressa di 51 anni è statada uno studente sedicenne con un'arma da taglio, ... Anche laè stata trasportata in ospedale, ma per fortuna in codice giallo, per cui le sue ......direttamente anche il risarcimento del danno di immagine affiancandosi all'azione del...voluto " esprimere la solidarietà e la vicinanza mia e dell'intero govero alla professoressa, ...Il preside Raffaeli ha spiegato che il vicepreside ha subito soccorso lae messo in sicurezza il ragazzo che l'hae, assieme al personale presente, ha fatto evacuare l'intero ...

Docente ferita da uno studente a scuola: giovane fermato dai carabinieri. Prof al pronto soccorso Orizzonte Scuola

Una professoressa è stata ferita con un’arma da taglio alla testa e a un avambraccio da uno studente di una scuola superiore di ...L'episodio ad Abbiategrasso (Milano). Il ragazzo, che avrebbe anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, è stato fermato dai ...