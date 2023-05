Tin & Tina | la recensione dell’horror spagnolo su Netflix

bota , un po' come il fasìn de bessôi del 1976 in Friuli, sottolinea, con l'uso del dialetto e non della lingua italiana, una particolarità, un distacco dai vizi nazionali. Naturalmente, e ...... da "All Stars Aprilia" 200 mila euro per gli alluvionati San Marino: dall'associazione Treno Bianco Azzurro una autopompa per la Protezione Civile Bagnini di Rimini distribuiscono T - shirt '...... da "All Stars Aprilia" 200 mila euro per gli alluvionati San Marino: dall'associazione Treno Bianco Azzurro una autopompa per la Protezione Civile Bagnini di Rimini distribuiscono T - shirt '...

Alluvione in Romagna, ecco la t-shirt "Tin Bota": "Facciamola diventare la divisa del bagnante" RiminiToday

'Tin Bota' è il grido ufficiale che incita le comunità romagnole coinvolte dalla terribile alluvione, pronunciato anche dalla Presidente dell'UE Ursula von der Leyen. Da oggi è anche la sintesi che ra ...Il mondo ultrà, spesso e a torto criminalizzato da un'informazione superficiale e plastificata, possiede e pratica valori autentici di solidarietà e di generosità ...