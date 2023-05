Mare Fuori | il regista svela come gli attori stanno vivendo l’improvvisa popolarità | “Uno di loro mi ha raccontato che…”

(Di domenica 28 maggio 2023) Sono iniziate circa una settimana fa le riprese della quarta stagione di, l’amatissima serie televisiva ambientata in un istituto penitenziario minorile. Per il momento, il set delle riprese è la Marina Militare di Napoli.spiegato dalIvan Silvestrini hanno dovuto posticipare la partenza in quanto bisognava ricostruire alcune parti della struttura dopo la richiesta di nuovi spazi per girare le nuove scene da parte della produzione. Sistemato il tutto, i giovanihanno iniziato a lavorare, fra l’euforia e l’entusiasmo dei fan. Per mantenere alto l’hype sulla serie tv, ilspesso e volentieri si concede a qualche domanda da parte dei fan. Poche ore fa, nel corso di una chiacchierata con i suoi follower, Silvestrini ha parlato delle tante persone che ...

Le riprese di '4', la serie di successo su Raiplay e Netflix, sono iniziate di recente, suscitando grande attesa tra i fan. Molti personaggi amati non faranno ...All'Aprilia All Stars di Misano anche l'attore Antonio D'Aquino, il popolare Milos della fortunata serie ''. 'Che divertimento in pista. Ero con un pilota bravissimo che mi ha fatto arrivare ad un centimetro dall'asfalto. Ora mi comprerò una moto'.Filippo Ferrari, il personaggio di Nicolas Maupas ci sarà nella quarta stagione diEcco la notizia che fa impazzire i fan Secondo quanto aveva dichiarato il regista, Ivan Silvestrini, non ...

#TesoriDiMareFuori, il cast organizza una caccia al tesoro per le strade di Napoli (FOTO) CiakGeneration

Riceviamo e pubblichiamo. ‘Mare fuori’, di cui sono iniziate al Molosiglio di Napoli le riprese della quarta stagione, è la ‘serie dell’anno’ per il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Ita ...Doveva essere una scena romantica e invece è andato tutto storto. Una proposta di matrimonio in Florida è stata molto, ma molto, particolare. Scott Clyne, ragazzo di 35 anni, mentre era in barca, nel ...