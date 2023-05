Cristiana Ciacci a “Domenica In” | la figlia di Little Tony si sposa e svela un doloroso ricordo

Leggi su dilei

(Di domenica 28 maggio 2023) 10 anni senza, e perè un dolore ancora vivo e difficile da metabolizzare, nonostante il tempo che passa. Ladel celebre cantante è ospite oggi pomeriggio aIn per ricordare la memoria del padre, e in quest’occasione esprime profonda tristezza per non averlo al suo fianco nel giorno più importante: il matrimonio, che celebrerà il prossimo 11 giugno. “Non mi porterà lui all’altare, mi mancherà tantissimo”, la dolorosa confessione in studio., l’omaggio al cantante a 10 anni dalla sua morte, il “Cuore matto” della canzone italiana, moriva 10 anni fa. Era il 27 maggio 2013 e la musica perdeva un suo gigante, il cuiè ancora ...